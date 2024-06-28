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Филатов Афонасий Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Филатов Афонасий Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
378-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.11.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 189
Полная запись МК
Счёт браков: 18
Жених - Грачёв Иоаким Никифоров, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Тяпкина София Михайлова, крестьянская дочь девица (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Грачев Александр Николаев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Филатов Афонасий Егоров, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Филатов Афонасий Егоров, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Зеленов Матвей Михайлов, крестьянин (д. Рыльково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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