Чижиков Егор Иванов
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Чижиков Егор Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 377-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 09.11.1898
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата брака
- 09.11.1898
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 188
- Полная запись МК
- Счёт браков: 17
Жених - Козановк Андрей Васильев, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Иванова, питомка Московского Воспитательного Дома № 11429=78 г. (д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Козанов Егор Васильев, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Чижиков Егор Иванов, крестьянин
Свидетель невесты №1 - Егор Феодоров, крестьянин (д. Денежниково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Игнатов Гавриил Игнатиев, крестьянин (д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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