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Екатерина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
377-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
09.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
питомка Московского Воспитательного Дома № 11429=78 г.
Нас. пункт приписки
д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
09.11.1898
Возраст (лет)
20
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 188
Полная запись МК
Счёт браков: 17
Жених - Козановк Андрей Васильев, крестьянский сын (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Екатерина Иванова, питомка Московского Воспитательного Дома № 11429=78 г. (д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Козанов Егор Васильев, крестьянин
Свидетель жениха №2 - Чижиков Егор Иванов, крестьянин
Свидетель невесты №1 - Егор Феодоров, крестьянин (д. Денежниково, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Игнатов Гавриил Игнатиев, крестьянин (д. Занино, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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