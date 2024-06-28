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Лобачов Иван Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лобачов Иван Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
376-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 188
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Замолотчиков Иван Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Невеста - Феодосия Матвеева, крестьянская девица (д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Замолотчиков Михаил Козмин, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Лобачов Иван Егоров, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Лобачев Иван Егоров, крестьянин (д. Блазново, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Михаил Матвеев, крестьянин (д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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