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Сердюков Егор Егоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сердюков Егор Егоров
Тип записи
о браке
Номер записи
375-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 188
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Ивленков Стефан Григорьев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Мария Андреева, крестьянская девица (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Ивленков Иван Григорьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Сердюков Егор Егоров, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Сердюков Егор Егоров, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Дмитрий Дмитриев, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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