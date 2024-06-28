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Серов Василий Константинов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Серов Василий Константинов
Тип записи
о браке
Номер записи
367-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
02.02.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Русиново, Боровский у., Калужская губ.
Дата брака
02.02.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 185
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Козанов Михаил Васильев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Серова Анна Константинова, крестьянская дочь девица (с. Русиново, Боровский у., Калужская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Бабуркин Григорий Васильев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Серов Андрей Андреев, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Серов Василий Константинов, крестьянин (с. Русиново, Боровский у., Калужская губ.)
Свидетель невесты №2 - Серов Феодосий Константинов, крестьянин (с. Русиново, Боровский у., Калужская губ.)
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