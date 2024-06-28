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Покатайкин Филипп Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Покатайкин Филипп Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
365-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.01.1898
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
26.01.1898
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2747, лист: 184
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Суханов Гавриил Евфимьев, крестьянский сын (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Комарькова Мария Васильева, крестьянская дочь девица (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: /
Свидетель жениха №1 - Покатайкин Филипп Петров, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Майоркин Михаил Петров, запасной рядовой (д. Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Завьялов Николай Егоров, крестьянин (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Солнцев Иван Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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