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Крюков Василий Никифоров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Крюков Василий Никифоров
Тип записи
о браке
Номер записи
358-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
08.11.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 202
Полная запись МК
Счёт браков: 19
Жених - Зернов Михаил Михайлов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Зуева Евдокия Семенова, крестьянская дочь (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Крюков Василий Никифоров, крестьянин (с-цо Отяково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Серов Алексей Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Комаров Петр Михайлов, крестьянин (сл. Ямская, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Серов Иван Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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