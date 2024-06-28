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Букина Параскева Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Букина Параскева Матвеева
Тип записи
о браке
Номер записи
355-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
01.11.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская дочь
Нас. пункт приписки
д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
01.11.1899
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 201
Полная запись МК
Счёт браков: 16
Жених - Крупенин Павел Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Букина Параскева Матвеева, крестьянская дочь (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Крупенин Иван Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Крупенин Николай Алексеев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Кузьмичев Родион Петров, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Букин Дмитрий Матвеев, крестьянин (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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