Лузаков Константин Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛузаков Константин Петров

Лузаков Константин Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Лузаков Константин Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
354-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.09.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Старое, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
12.09.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 200
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Сусликов Николай Антонов, крестьянский сын (с. Старое, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Малютина Надежда Павлова, крестьянская девица (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Лузаков Константин Петров, крестьянин (с. Старое, Бородинская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Дорофеев Дмитрий Семенов, крестьянин (д. Пеньгово, Борисовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ложников Василий Васильев, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Малютин Иван Павлов, крестьянин (д. Новосурино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close