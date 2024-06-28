Хромов Иван Егоров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Хромов Иван Егоров
- Тип записи
- о браке
- Номер записи
- 348-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 12.02.1899
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.
- Дата брака
- 12.02.1899
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 198
- Полная запись МК
- Счёт браков: 9
Жених - Баранов Иван Николаев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Иванова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Полисов Афонасий Филиппов, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ивленков Степан Григорьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Финогенов Дмитрий Филиппов, крестьянин (д. Алешино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Хромов Иван Егоров, крестьянин (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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