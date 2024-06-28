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Ирина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ирина Иванова
Тип записи
о браке
Номер записи
348-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.02.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
12.02.1899
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 198
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Баранов Иван Николаев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Ирина Иванова, крестьянская девица (д. Гавшино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Полисов Афонасий Филиппов, крестьянин (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Ивленков Степан Григорьев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Финогенов Дмитрий Филиппов, крестьянин (д. Алешино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Хромов Иван Егоров, крестьянин (д. Новосёлки, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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