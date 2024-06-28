Прусакова Матрена Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрусакова Матрена Филиппова

Прусакова Матрена Филиппова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Прусакова Матрена Филиппова
Тип записи
о браке
Номер записи
347-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
12.02.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
12.02.1899
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 198
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Замолотчиков Михаил Гавриилов, крестьянский сын (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прусакова Матрена Филиппова, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Кузмин Степан Иванов, крестьянин (д. Маслово, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Замолотчиков Михаил Гавриилов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Блинов Егор Феодоров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Блинов Феодор Степанов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close