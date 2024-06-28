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Каричинов Василий Петров

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Каричинов Василий Петров
Тип записи
о браке
Номер записи
344-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
05.02.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
05.02.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 197
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Данилин Алексей Егоров, крестьянский сын (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Марфа Васильева, Кукаринской волости сельца Аникова питомка Московского Воспитательного Дома № 2041-1879 (с-цо Аниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Каричинов Василий Петров, крестьянин (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Данилин Василий Егоров, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Ледаков Иван Николаев, крестьянин (с-цо Аниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Шитов Алексей Николаев, крестьянин (с-цо Аниково, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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