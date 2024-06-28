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Сердюков Павел Андреев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сердюков Павел Андреев
Тип записи
о браке
Номер записи
343-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.01.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата брака
27.01.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 196
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Замолотчиков Василий Васильев, крестьянский сын (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Прохорова Елена Иванова, крестьянская девица (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Сердюков Павел Андреев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Бобриков Феодор Александров, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Замолотчиков Димитрий Филиппов, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Прохоров Василий Тихонов, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Леханов Андрей Терентьев, крестьянин (д. Холм, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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