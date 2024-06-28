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Баринов Николай Николаев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Баринов Николай Николаев
Тип записи
о браке
Номер записи
341-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.01.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата брака
18.01.1899
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 196
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Баринов Феодор Григорьев, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Комракова Наталия Филиппова, крестьянская дочь девица (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Свидетель жениха №1 - Петраков Петр Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Баринов Николай Николаев, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №3 - Петраков Андрей Петров, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Комраков Герасим Ларионов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №2 - Комраков Григорий Михайлов, крестьянин (с. Пушкино, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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