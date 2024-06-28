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Мальцев Павел Кондратьев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мальцев Павел Кондратьев
Тип записи
о браке
Номер записи
340-б
Роль персоны
Жених
Дата события
10.01.1899
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
из можайских мещан запасной бомбардир
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата брака
10.01.1899
Возраст (лет)
35
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.2753, лист: 196
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Мальцев Павел Кондратьев, из можайских мещан запасной бомбардир (г. Можайск, Московская губ.) / Брак по счёту: 1 /
Невеста - Гордеева Александра Феодорова, вдова запасного рядового (с. Селец, Рязанский у., Рязанская губ.) / Брак по счёту: 2 /
Свидетель жениха №1 - Васильев Николай Васильев, крестьянин ( Захарьино, Шелковская вол., Верейский у., Московская губ.)
Свидетель жениха №2 - Белов Семен Иванов, крестьянин (д. Семеновское, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Свидетель невесты №1 - Близнецов Севастьян Аверкиев, крестьянин (с. Погорелово, Корытовская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Свидетель невесты №2 - Колекин Александр Иванов, крестьянин (д. Леоново, Васильевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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