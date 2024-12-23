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Параскева Мануилова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Параскева Мануилова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3341-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
17.10.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
18.10.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Параскева Мануилова
Отец - Мануил Александров, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Евдокия Стефанова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Анна Васильева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Русаков Василий Васильев, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Анна Васильева, крестьянская девица (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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