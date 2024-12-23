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Иван Васильев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3338-р
Роль персоны
Отец
Дата события
03.10.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Тупичино, Климовская вол., Гжатский у., Смоленская губ.
Дата крещения
04.10.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 155
Полная запись МК
Счёт родившихся: 43 жен
Урожд. - Анна Иванова
Отец - Иван Васильев, крестьянин (д. Тупичино, Климовская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Мать - Екатерина Захарова (д. Тупичино, Климовская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
Воспр. - Агрипина Ильина, крестьянская вдова
Воспр. - Николай Семенов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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