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Зуев Михаил Иванов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуев Михаил Иванов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3336-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.09.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
29.09.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 муж
Урожд. - Зуев Михаил Иванов
Отец - Зуев Иван Иванов, запасной фельдфебель ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Зуева Наталия Димитриева ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Дмитриева, крестьянская девица
Воспр. - Зуев Григорий Герасимов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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