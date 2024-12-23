Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Васильева

Александра Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3335-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.09.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
можайская мещанская жена
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
27.09.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 154
Полная запись МК
Счёт родившихся: 41 жен
Урожд. - Параскева Михайлова
Отец - Пушков Михаил Васильев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Пушкова Агрипина Феодорова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пушков Михаил Васильев, почталион Можайской Почтовой Конторы
Воспр. - Александра Васильева, можайская мещанская жена (г. Можайск, Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.