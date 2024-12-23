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Иван Павлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3332-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.09.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 153
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Лысенков Иоанн Петров
Отец - Лысенков Петр Алексеев, запасной рядовой ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Лысенкова Татиана Петрова ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Агафия Алексеева, крестьянская девица (д. Шалихово, Богородская вол., Верейский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Павлов, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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