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Елена Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елена Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3329-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.09.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
18.09.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 152
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 муж
Урожд. - Сергий Петров
Отец - Петр Евфимиев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ирина Иванова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Елена Егорова, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, местный псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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