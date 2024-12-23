Александра Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Никитина

Александра Никитина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Никитина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3320-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.09.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
02.09.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 150
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Иоаким Дмитриев
Отец - Дмитрий Алексеев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Александра Никитина (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Анисия Семенова, крестьянская вдова (д. Вандово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.