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Мария Феодорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Мария Феодорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3316-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
27.08.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
29.08.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 149
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Мария Феодорова
Отец - Феодор Мартинов, запасной рядовой (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Васса Филиппова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Праскева Васильева, крестьянская девица
Воспр. - Филипп Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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