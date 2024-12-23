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Анна Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Петрова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3315-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.08.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
29.08.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 149
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Анна Петрова
Отец - Петр Стефанов, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Агрипина Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кофтунов Василий Стефанов, можайский мещанин (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Праскева Стефанова, солдатская жена (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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