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Наталия Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Наталия Егорова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3314-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
19.08.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
20.08.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 жен
Урожд. - Наталия Егорова
Отец - Егор Михайлов, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Матрона Петрова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Василий Алексеев, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Наталия Максимова, крестьянская жена
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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