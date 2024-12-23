Александр Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Дмитриев

Александр Дмитриев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александр Дмитриев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3313-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.08.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
20.08.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 148
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Иоанн Николаев
Отец - Николай Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ирина Павлова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Александр Дмитриев, крестьянин ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Иванова, крестьянская жена (д. Долгинино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.