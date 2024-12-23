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Екатерина Иванова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Екатерина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3310-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.08.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
16.08.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 147
Полная запись МК
Счёт родившихся: 34 жен
Урожд. - Наталия Никитина
Отец - Никита Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Екатерина Иванова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Екатерина Иванова, крестьянская вдова (д. Сергиево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Николай Иванов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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