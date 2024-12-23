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Анна Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3298-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.07.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
26.07.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 жен
Урожд. - Евдокия Михайлова
Отец - Диков Михаил Петров, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Дикова Пелагия Васильева (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Егорова, крестьянская девица (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Козма Васильев, крестьянский сын (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Комментарий наборщика
Стефан и Евдокия близнецы
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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