Бабурина Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабурина Елена Петрова

Бабурина Елена Петрова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Бабурина Елена Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3294-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.07.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
17.07.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 144
Полная запись МК
Счёт родившихся: 25 жен
Урожд. - Мария Феодорова
Отец - Бабурин Феодор Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Бабурина Елена Петрова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексей Васильев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Егорова, крестьянская жена (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Примечание: 17.06 ??
Примечание / Дополнительно
17.06 ??
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.