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Прохор Матвеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Прохор Матвеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3293-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.07.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
15.07.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Пушков Иоанн Михайлов
Отец - Пушков Михаил Васильев, почталион Можайской почтово-телеграфной Конторы
Мать - Пушкова Дария Николаева
Воспр. - Пелагея Яковлева, крестьянская жена (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Прохор Матвеев, крестьянин (д. Исавицы, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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