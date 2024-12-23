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Ирина Матвеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ирина Матвеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3292-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.07.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
с. Настасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
12.07.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 143
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Кукуркин Илия Васильев
Отец - Кукуркин Василий Егоров, отставной солдат (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Наталия Феодорова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Матвеева, крестьянская девица (с. Настасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Максим Стефанов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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