Кукуркин Василий Егоров
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Кукуркин Василий Егоров
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3292-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 11.07.1887
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Статус персоны
- отставной солдат
- Нас. пункт приписки
- д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
- Дата крещения
- 12.07.1887
- Священнослужители
- священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 143
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Кукуркин Илия Васильев
Отец - Кукуркин Василий Егоров, отставной солдат (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Кукуркина Наталия Феодорова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Матвеева, крестьянская девица (с. Настасьино, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Максим Стефанов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.