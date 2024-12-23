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Сергей Иосифов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Сергей Иосифов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3288-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.07.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
рядовой
Нас. пункт приписки
д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.07.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 142
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Мария Сергеева
Отец - Сергей Иосифов, рядовой (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Матрона Максимова (д. Бурцево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Григорий Максимов, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евдокия Максимова, девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Евдокия Максимова, девица (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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