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Анна Васильева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Анна Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3284-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.06.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
23.06.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 141
Полная запись МК
Счёт родившихся: 24 муж
Урожд. - Майоркин Иоанн Михайлов
Отец - Майоркин Михаил Петров, рядовой (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Майоркина Матрона Егорова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Анна Васильева, крестьянская жена (д. Колычево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Кудрявцев Иван Андреев, запасной рядовой (д. Ново-Покровское, Ново-Покровская вол., Гжатский у., Смоленская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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