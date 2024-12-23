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Чеканова Екатерина Емелианова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Чеканова Екатерина Емелианова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3283-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.06.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.06.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 141
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Чеканов Феодор Васильев
Отец - Чеканов Василий Дмитриев, крестьянин (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Чеканова Екатерина Емелианова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байков Алексей Стефанов, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Байкова Ксения Стефанова, крестьянская девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Ксения Стефанова, девица ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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