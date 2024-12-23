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Алексей Антонов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексей Антонов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3278-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
12.05.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
13.05.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 139
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 муж
Урожд. - Алексей Антонов
Отец - Антон Дмитриев, запасной рядовой (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Агрипина Петрова (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Агрипина Дмитриева, крестьянская девица (д. Тихоново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Иванов, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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