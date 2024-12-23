Александра Иоаннова
Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
- ФИО
- Александра Иоаннова
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 3273-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 20.04.1887
- Приход
- Слободо-Ильинская ц.
- Губерния прихода
- Московская
- Уезд прихода
- Можайский
- Место прихода
- Ильинская слобода
- Нас. пункт приписки
- г. Можайск, Московская губ.
- Дата крещения
- 21.04.1887
- Священнослужители
- священник Симеон Смирнов, Троицкая церковь , г. Можайск , псаломщик Петр Померанцев
- Архивный код
- ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 138
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Александра Иоаннова
Отец - Богомолов Иоанн Николаев, Слободо-Ильинской церкви города Можайска священник (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Богомолова Елизавета Константинова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Мария Иванова, дочь Священника девица
Воспр. - Смирнов Симеон Филиппов, Троицкой, города Можайска, церкви Священник (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: по прош. 4 марта 1904 года
- Примечание / Дополнительно
- по прош. 4 марта 1904 года
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- Индексация данных проведена Татьяной Щербатых
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