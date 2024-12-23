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Александра Иоаннова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Александра Иоаннова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3273-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.04.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
г. Можайск, Московская губ.
Дата крещения
21.04.1887
Священнослужители
священник Симеон Смирнов, Троицкая церковь , г. Можайск , псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 138
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 жен
Урожд. - Александра Иоаннова
Отец - Богомолов Иоанн Николаев, Слободо-Ильинской церкви города Можайска священник (г. Можайск, Московская губ.)
Мать - Богомолова Елизавета Константинова (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Богомолова Мария Иванова, дочь Священника девица
Воспр. - Смирнов Симеон Филиппов, Троицкой, города Можайска, церкви Священник (г. Можайск, Московская губ.)
Примечание: по прош. 4 марта 1904 года
Примечание / Дополнительно
по прош. 4 марта 1904 года
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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