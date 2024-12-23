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Ксения Ильина

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Ксения Ильина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3271-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.04.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
19.04.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 137
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Иоанн Ильин
Отец - Илья Ильин, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ксения Ильина (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Дмитрий Ильин, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Татиана Ильина, крестьянская девица (д. Кукарино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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