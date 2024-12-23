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Афанасий Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Афанасий Ильин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3266-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.04.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.04.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 136
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Ирина Ильина
Отец - Илья Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Ксения Михайлова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Агапия Филиппова, крестьянская жена (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Афанасий Ильин, крестьянский сын (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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