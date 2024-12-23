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Феодосия Терентиева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Феодосия Терентиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3263-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.03.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
солдатская жена
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
26.03.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 135
Полная запись МК
Счёт родившихся: 14 муж
Урожд. - Иоанн Николаев
Отец - Николай Терентиев, крестьянин (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Евдокия Васильева (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодор Васильев, крестьянский сын (д. Горошково, Глазовская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Феодосия Терентиева, солдатская жена (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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