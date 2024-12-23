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Зуева Татиана Сергеева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Зуева Татиана Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3258-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.03.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
22.03.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 134
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Василий Николаев
Отец - Николай Гаврилов, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Агрипина Егорова (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Егор Сергеев, крестьянин (д. Нероново, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Зуева Татиана Сергеева, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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