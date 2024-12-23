Дмитрий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Михайлов

Дмитрий Михайлов

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Дмитрий Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3255-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.03.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
Карповой слободы мещанский сын
Нас. пункт приписки
сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
06.03.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 133
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Алексей Дмитриев
Отец - Дмитрий Егоров, крестьянин (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Анна Андреева (д. Нижнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Дария Михайлова, Карповой слободы мещанская девица (сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Дмитрий Михайлов, Карповой слободы мещанский сын (сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.)
Упомянутый в записи - сестра воспреемника №1, Дария Михайлова, Карповой слободы мещанская девица (сл. Карпова, Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.