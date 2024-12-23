Богомолов Федор Гавриило — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогомолов Федор Гавриило

Богомолов Федор Гавриило

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Богомолов Федор Гавриило
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3253-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.02.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
запасной рядовой
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
13.02.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Феодор Дмитриев
Отец - Дмитрий Иванов, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Матрона Стефанова (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Богомолов Федор Гавриило, запасной рядовой (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Дария Стефанова, крестьянская девица (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.