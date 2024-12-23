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Евфимия Григорьева

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Евфимия Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3252-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.02.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянская девица
Нас. пункт приписки
д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
07.02.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 жен
Урожд. - Мария Феодорова
Отец - Феодор Александров, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Ирина Иларионова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Евфимия Григорьева, крестьянская девица (д. Павлищево, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Филипп Антонов, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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