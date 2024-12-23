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Симеон Козмин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Симеон Козмин
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3251-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.01.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
30.01.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 132
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 муж
Урожд. - Симеон Козмин
Отец - Козма Алексеев, крестьянин (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Анастасия Феодорова (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Померанцев Петр Феодоров, приходской церкви псаломщик (г. Можайск, Московская губ.)
Воспр. - Татиана Козмина, крестьянская девица (д. Вяземское, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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