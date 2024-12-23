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Иван Алексеев

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Иван Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3249-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.01.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянский сын
Нас. пункт приписки
Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
16.01.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 131
Полная запись МК
Счёт родившихся: 3 жен
Урожд. - Мария Ипполитова
Отец - Ипполит Макаров, запасной рядовой (д. Зерники, Веневский у., Тульская губ.)
Мать - Анна Васильева (д. Зерники, Веневский у., Тульская губ.)
Воспр. - Иван Алексеев, крестьянский сын ( Ильинская слобода, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Надежда Алексеева, крестьянская девица
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Источник
Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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