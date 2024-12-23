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Елена Егорова

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Елена Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3245-р
Роль персоны
Мать
Дата события
03.01.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Нас. пункт приписки
д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.
Дата крещения
04.01.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 130
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 муж
Урожд. - Иоанн Иванов
Отец - Иван Евфимиев, крестьянин (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Мать - Елена Егорова (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Иван Алексеев, крестьянский сын (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
Воспр. - Ирина Иванова, крестьянская жена (д. Макарово, Клементьевская вол., Рузский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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