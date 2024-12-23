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Алексей Ильин

Из справочника
Метрические книги г.Можайск Слобо-Ильинской церкви за 1856-1917 годы
ФИО
Алексей Ильин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
3243-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.01.1887
Приход
Слободо-Ильинская ц.
Губерния прихода
Московская
Уезд прихода
Можайский
Место прихода
Ильинская слобода
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.
Дата крещения
03.01.1887
Священнослужители
священник Иоанн Богомолов, дьякон Василий Прытков, псаломщик Петр Померанцев
Архивный код
ЦГАМ, ф.203, оп.780, д.1184, лист: 130
Полная запись МК
Счёт родившихся: 1 муж
Урожд. - Королев Иоанн Иванов
Отец - Королев Иван Петров, крестьянин (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Мать - Королева Матрона Иванова (д. Верхнее Тетерино, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Алексей Ильин, крестьянин (д. Игумново, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
Воспр. - Пелагея Ильина, крестьянская жена (д. Холдеево, Кукаринская вол., Можайский у., Московская губ.)
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Индексация данных проведена Татьяной Щербатых

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